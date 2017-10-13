Площадь Ленина в Пензе хотят выложить гранитом

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
13 октября 2017, 13:04Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев озвучил решение по площади Ленина во время встречи с представителями ветеранских организаций региона, сообщает пресс-центр облправительства.
«Скупой платит дважды, мы решили не следовать этому примеру, а применить для реконструкции главной площади областного центра дорогостоящий материал. Скорее всего, это будет гранитная плитка.
Поэтому в текущем году был только снят верхний слой асфальта. В дальнейшем сделают основу под плитку, а на следующий год, учитывая экономию 2017-го, мы предусмотрим финансирование на закупку материала и исполнение работ в полном объеме», - рассказал глава региона.
Напомним, ранее глава региона поручил рассмотреть возможность использования цветной асфальтобетонной смеси на площади Ленина. Предполагалось, что покрытие будет цветным, пишет ИА «Пенза-Пресс».
13 октября 2017, 19:52Белозерцев проверил готовность перинатального центра
13 октября 2017, 19:48В частных клиниках Пензы можно получить бесплатную помощь по полису ОМС
13 октября 2017, 19:35В Нижнем Ломове женщина живет на развалинах сгоревшего дома
13 октября 2017, 19:29Школьники посетили ведущие предприятия Пензенской области
13 октября 2017, 19:23В Кузнецке появится сквер, посвященный пограничникам
13 октября 2017, 19:07В Пензе первой гостьей нового сезона «Концертника» стала «Бодарья»
13 октября 2017, 17:59Пензенца вытащили из такси и избили
13 октября 2017, 17:37Пензенских водителей проверят на соблюдение правил перевозки детей