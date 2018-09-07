Площадь Ленина начали выкладывать гранитом

Как сообщает пресс-служба мэрии, сейчас на площади калибруют и раскладывают плитку, чтобы потом приступить к мощению. После этого приступят к следующему этапу – установке скамеек и вазонов.

«Самое основное, что от нас сейчас зависит, - сделать работу качественно, чтобы покрытие площади служило нам долгие годы», – отметил Виктор Кувайцев.

Напомним, по плану реконструкция площади должна завершиться в декабре. Как она будет выглядеть, можно посмотреть здесь.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».