07 сентября 2018, 16:38Общество

Площадь Ленина начали выкладывать гранитом

В Пензе на площади Ленина начали раскладывать гранитную плитку. Ход работ проинспектировал глава горадминистрации Виктор Кувайцев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, сейчас на площади калибруют и раскладывают плитку, чтобы потом приступить к мощению. После этого приступят к следующему этапу – установке скамеек и вазонов.

«Самое основное, что от нас сейчас зависит, - сделать работу качественно, чтобы покрытие площади служило нам долгие годы», – отметил Виктор Кувайцев.

Напомним, по плану реконструкция площади должна завершиться в декабре. Как она будет выглядеть, можно посмотреть здесь.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_otsenil_khod_rabot_po_kapitalnomu_remontu_ploshchadi_lenina/

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