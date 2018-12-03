Площадь им. Ленина в Пензе преображается к Новому году

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
03 декабря 2018, 14:06Общество
3 декабря на площади имени Ленина устанавливают арт-объект «2019».
Фотографии прислал в редакцию информагентства «Пенза-Пресс» читатель. На снимках видно, что в настоящее время на улице Московской установили первую цифру полюбившегося пензенцам арт-объекта.
Кроме того, на площади появились вазоны, и впервые за несколько лет в Пензе установили не просто скамейки, а лавочки со спинками. Также подготовлены бревна для домика Деда мороза.
Напомним, площадь Ленина открыли после реконструкции. Какие элементы декора планируется установить и во сколько они обошлись, вы можете узнать из нашего материала, пишет ИА «Пенза-Пресс».
03 декабря 2018, 16:07Белозерцев встретился в Китае с директором компании-инвестора
03 декабря 2018, 15:37В Сети появилось видео смертельного пожара в с. Вирга
03 декабря 2018, 15:06В Пензе определили призеров кинофестиваля «Мужская роль»
03 декабря 2018, 14:36В селе Вирга при пожаре погибла пожилая женщина
03 декабря 2018, 14:06Площадь им. Ленина в Пензе преображается к Новому году
03 декабря 2018, 13:36В пензенском перинатальном центре с 2019 года будут проводить ЭКО
03 декабря 2018, 13:04Пензенская делегация в Китае обсудила с послом инвестиционные проекты
03 декабря 2018, 12:34Пензу к Новому году сделают еще красивее