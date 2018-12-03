Площадь им. Ленина в Пензе преображается к Новому году

Фотографии прислал в редакцию информагентства «Пенза-Пресс» читатель. На снимках видно, что в настоящее время на улице Московской установили первую цифру полюбившегося пензенцам арт-объекта.

Кроме того, на площади появились вазоны, и впервые за несколько лет в Пензе установили не просто скамейки, а лавочки со спинками. Также подготовлены бревна для домика Деда мороза.

Напомним, площадь Ленина открыли после реконструкции. Какие элементы декора планируется установить и во сколько они обошлись, вы можете узнать из нашего материала, пишет ИА «Пенза-Пресс».