Планетарий в Пензе превратят в научно-познавательный центр

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01 августа 2018, 12:36Общество
В Пензе провели кадастровые работы по формированию земельного участка для реконструкции планетария.
Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, в здании планетария будет научно-познавательный центр. Его планируют оснастить современным оборудованием, при реконструкции сохранят деревянную обшивку, колонны входной группы, раскладку окон.
Кроме того, сделают нулевой этаж, где разместят различные площадки и классы.
Напомним, на реконструкцию планетария потребуется более 170 млн рублей.
Планетарий в Пензе построили в 1927 году, а в 1987-м его включили в список памятников истории культуры местного значения.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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