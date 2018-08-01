Планетарий в Пензе превратят в научно-познавательный центр

В Пензе провели кадастровые работы по формированию земельного участка для реконструкции планетария.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, в здании планетария будет научно-познавательный центр. Его планируют оснастить современным оборудованием, при реконструкции сохранят деревянную обшивку, колонны входной группы, раскладку окон.

Кроме того, сделают нулевой этаж, где разместят различные площадки и классы.

Напомним, на реконструкцию планетария потребуется более 170 млн рублей.

Планетарий в Пензе построили в 1927 году, а в 1987-м его включили в список памятников истории культуры местного значения.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».