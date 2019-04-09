План празднования 9 Мая в Пензе подготовили для утверждения

В Пензе подготовили программу празднования Дня Победы. Уже известно, что концерты, торжественные собрания и памятные акции пройдут во всех районах города. Основные торжества, по традиции, пройдут возле Монумента воинской и трудовой славы и на Юбилейной площади.

План массовых мероприятий 9 Мая в Пензе готов для утверждения. Об этом на заседании областного организационного комитета «Победа» заявили представители всех ответственных ведомств. Программа ожидается насыщенная. Старт официальным торжествам будет дан 8 мая в киноконцертном зале «Пенза».

«Концертная программа подразумевает отражение событий и дат последнего года войны, - начиная с окончательного снятия блокады Ленинграда и до Парада Победы в Москве. Кроме того, не забудем про 1944 год - пятилетие образования Пензенской области, первый юбилей», - рассказал заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов.

Молебен, шествие «Бессмертного полка» и праздничный митинг - неизменные составляющие празднования Дня Победы. Не обойдется без них и в 2019 году. За месяц до памятной даты осталось решить несколько организационных вопросов. В том числе - как организовать доставку ветеранов из районов области.

«Мы их состыковываем с представителями советов. За ними будет закреплен транспорт, который выделят для районных администраций, сотрудники социального управления будут отвечать за прибытие участников войны на парад», - сказал заместитель главы администрации Пензы Владимир Попков.

Вопросы, которые обсудили на заседании, касались и праздничного оформления. В 2019-м создавать настроение будет вечерняя иллюминация, которую установят на всех путепроводах, а также на Свердловском и Большом Сурском мостах. Триколор украсит здания районных администраций. А на рекламных щитах, расположенных на проспекте Победы, появятся тематические плакаты.

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