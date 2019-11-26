Питерский режиссер поставит в Пензе испанскую пьесу

Режиссер из Санкт-Петербурга Борис Гуревич поставит в пензенском драмтеатре спектакль, о создании которого он думал на протяжении последних нескольких лет. Сейчас на сцене проходят последние репетиции. Зрители увидят современную версию пьесы «Дон Хиль» (12+) испанского драматурга XVII века Тирсо де Молина.

Это история о том, как девушка, мечтая вернуть своего возлюбленного, переодевается в мужской костюм и отправляется в Мадрид. Раскрывают и разбирают сквозь призму современности тему обмана полтора десятка пензенских актеров. Для некоторых из них это - дебют на большой сцене.

Труппой руководит питерский режиссер Борис Гуревич. Он не впервые в Пензе. В 90-е годы прошлого столетия гость из северной столицы ставил здесь несколько спектаклей. Тогда же случилось его знакомство с художественным руководителем пензенского драмтеатра Сергеем Казаковым. По словам последнего, в пензенском театре давно собирались поставить что-то из испанской драматургии.

«Классная, интересная, яркая, и, главное - молодежная пьеса, для этой категории зрителей у нас не так много спектаклей, но, думаю, что данная постановка положит начало новой волны в нашем театре, когда их будет больше», - сказал Сергей Казаков.

«Это очень трудный материал, нужна определенная молодежная труппа, большая техническая составляющая: сцена подходящая. Здесь все сошлось. Также важным моментом является то, что 60 лет назад в этом театре шла эта пьеса, главную роль исполнила Людмила Алексеевна Лозицкая, ей мы и посвящаем спектакль», - рассказал Борис Гуревич.

Сейчас на сцене проходят последние репетиции. Не за горами - премьерные показы. Любителей испанских мотивов будут ждать в пензенском драмтеатре 29 и 30 ноября (12+).