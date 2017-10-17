17 октября 2017, 14:03Общество В Пензе люди с инвалидностью посоревнуются в профмастерстве В Пензе с 18 по 20 октября пройдет региональный отборочный этап Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» (0+).

В 2017 году организовали соревнования по восьми компетенциям: «Фотограф-репортер», «Поварское дело», «Администрирование баз данных», «Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Зубной техник», «Медицинский и лабораторный анализ», «Веб-дизайн» и «Дизайн персонажей/Анимация».

50 студентов и молодых специалистов станут участниками соревнований. Сопровождать и оценивать их работы будут 45 экспертов, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Чемпионат пройдет на нескольких площадках: в пензенском агропромышленном колледже, пензенском базовом медицинском колледже Министерства здравоохранения РФ, пензенском колледже информационных и промышленных технологий и пензенском колледже современных технологий переработки и бизнеса, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

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