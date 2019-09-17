ПГУ стал участником консорциума исследователей больших данных

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17 сентября 2019, 15:06Образование
16–17 сентября на базе Севастопольского госуниверситета проходит консорциум «Открытые данные – 2019». В форуме принимают участие десять вузов, в том числе – Пензенский государственный университет.
«Подписываются соглашения между консорциумом и университетами: Крымским федеральным университетом и Севастопольским государственным университетом», – сказал научный руководитель лаборатории наук о больших данных и проблемах общества Томского госуниверситета Михаил Мягков.
Также к консорциуму присоединились пензенский, чеченский, ульяновский, саратовский университеты, а также Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону), Поволжский государственный технический университет (Йошкар-Ола), Новосибирский государственный университет экономики и управления и Юго-западный государственный университет (Курск), сообщила пресс-служба министерства образования Пензенской области.
Консорциум был создан в июле 2019 года с целью проведения совместных научных и прикладных исследований. Число участников консорциума с учетом подписанных в первый день соглашений возросло до 26, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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