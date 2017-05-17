17 мая 2017, 19:01Общество Пезненцам массово измерят давление 17 мая отмечается Всемирный день борьбы с гипертонией. От повышенного артериального давления в России страдает почти треть населения. Это заболевание врачи называют «молчаливым убийцей». В Пензе открылись десятки пунктов, где любой желающий может проверить давление и получить консультацию специалистов.

Говорят, если не знаешь свое давление, значит оно нормальное, но это самое опасное заблуждение у обывателей. Медики называют гипертоническую болезнь «тихим убийцей». Порой люди, привыкнув жить с высоким артериальным давлением, перестают его замечать. На сегодняшний день сердечнососудистые заболевания занимают первое место среди причин смертности. Чтобы улучшить статистику, в Пензе развернули мобильные медицинские пункты.

«Основная цель акции - увеличить информированность населения о необходимости постоянного контроля артериального давления о тех факторах риска, которые приводят к повышению артериального давления, и о тех грозных последствиях, которые возникают вслед за повышением давления. Если не следовать рекомендациям врача, не соблюдать назначенное лечение, то это может привести к очень грозным последствиям», - сказала заместитель главного врача Пензенского областного центра медицинской профилактики Ирина Пузракова.



В течение четырех дней в многофункциональном центре, в пенсионных отделениях, отделениях банков, на вокзале Пенза-1 будут развернуты мобильные медицинские пункты, где каждый желающий сможет измерить давление и получить краткую консультацию специалиста.

Причин развития гипертонии может быть много: это генетика, курение, стрессы. Специалисты уверяют, что на ранней стадии болезнь можно победить и без таблеток.



«При нестабильном артериальном давлении, во-первых, нужно изменить образ жизни, нормализовать вес, бросить курить, следить за артериальным давлением. Вовремя начать лечение и ограничить употребление соли», - отметила врач-терапевт Пензенского областного центра медицинской профилактики Алевтина Проценко.

Желающих измерить артериальное давление оказалось немало, поэтому не исключено, что подобные акции пройдут еще не раз.

Общество

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