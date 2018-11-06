Песня пензенского заключенного может стать хитом

В Саратовской области завершился финальный гала-концерт XV конкурса песни среди осужденных «Калина Красная» (18+). В нем приняли участие и заключенные пензенской колонии №5.

Павел Клюшин написал стихи, с которыми участвовал в конкурсе, после болезненного расставания с возлюбленной. Теперь его песню услышали осужденные со всей России. Композицию «Ты узнаешь» коллектив «А5 25» исправительной колонии №5 исполнил в Саратове на финальном концерте фестиваля «Калина Красная».

«Выехали из лагерной жизни, побывали в другом мире, познакомились с талантливыми людьми, обрели что-то новое, себя показали. Все время спрашивают, какое место мы заняли, но туда просто едут лучшие, поэтому нет соревновательного элемента», - рассказал Павел Клюшин.

«Сначала было просто желание куда-то съездить, но позже получили намного большее, когда пошел обмен опытом», - сказал осужденный Олег Васякин.

Гала-концерт состоялся в Саратовском областном центре народного творчества. Всероссийский музыкальный проект «Калина Красная» не имеет аналогов в мире и направлен на реабилитацию осужденных. Это шанс для тех, кто оказался за решеткой, исправиться через творчество.

«Предпочтение, в первую очередь, отдавалось номерам, которые сочинили сами осужденные, то есть которые не звучали до этого на радио и телевидении», - пояснил начальник отдела воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН России по Пензенской области Павел Стариков.

В 2018 году творческому состязанию исполнилось 15 лет. Вполне возможно, что главной песней конкурса уже в 2019-м станет произведение заключенных колонии №5. Композицию решили впервые изменить. Материал, который Павел Клюшин написал за один вечер, пока сыроват, после необходимых доработок его отправят организаторам, а те уже окончательно примут решение.

«Она в любом случае не будет главнее, чем первоначальная версия, но мне хотелось бы, чтобы она звучала и проникала в сердца слушателей», - сказал Павел Клюшин.