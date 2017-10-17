17 октября 2017, 15:32Происшествия

Пешеходы, сбитые в селе Чаадаевка, погибли

Появились подробности аварии, произошедшей накануне, 16 октября, в Городищенском районе Пензенской области.

По данным отдела пропаганды регионального управления ГИБДД России, 23-летний водитель «БМВ-525I» сбил двоих человек – 59-летних мужчину и  женщину. Пешеходы скончались.

По данному факту проводят проверку.

Напомним, ДТП произошло около шести часов вечера на 718-м километре трассы М-5 «Урал» в селе Чаадаевка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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