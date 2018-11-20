Первый снегопад застал пензенцев врасплох

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20 ноября 2018, 19:29Общество
Утром 20 ноября коммунальные службы региона прошли первую зимнюю проверку на прочность. Только в Пензе на борьбу с последствиями небольшого снегопада было направлено 80 единиц уборочной техники.
Снег в конце ноября застал некоторых пензенских автолюбителей врасплох. Уже ранним утром соцсети заполонили фотографии с авариями и пробками в разных частях областного центра. Непростая ситуация сложилась и в регионе. За пределами трассы оказывались как легковушки, так и грузовые автомобили.
Пензенские дорожники оперативно среагировали и начали посыпать магистрали песком. Как заверили сотрудники регионального управления строительства и дорожного хозяйства, к зиме и, в частности, к снегопадам они готовы на все 100%. За состоянием дорог в регионе будут следить 33 подрядных организации.
«Заготовлено более 200 тысяч тонн песко-соляной смеси, что вполне достаточно для зимнего содержания автомобильных дорог. Также имеется 574 единицы техники, плюс дежурный мастер делает периодически объезд территорий и сообщает об обнаруженных наледях для их последующей ликвидации», - рассказал начальник отдела капитального строительства и технического надзора управления строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Игорь Вахромеев.
Сообщить о любой опасной ситуации на дороге может каждый. Для этого нужно набрать номер диспетчерской службы - 55-03-24. Помощь не заставит себя долго ждать.
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