Передачи «Экспресса» будут показывать на канале «ОТР»

Пензенский региональный телеканал «Экспресс» войдет в первый мультиплекс до конца ноября. Пять часов вещания будет доступно на федеральном канале «ОТР». Серьезных изменений, которые происходили с настройкой сигнала в феврале, когда регион переходил с аналога на цифру, не произойдет. Однако для включения нового канала в цифровую сетку вещания может потребоваться перезагрузка оборудования.

До региональных телеканалов добралась новая эра вещания. С февраля российское ТВ перешло с аналога на «цифру». В мультиплексы, которые стали доступны жителям, вошли 20 федеральных каналов и три радиостанции, но региональное ТВ по-прежнему оставалось на аналоговых частотах, что сделало его недоступным для тех, кто переключился на цифру. Необходимость изменить положение возникла практически сразу. Теперь любимые программы телеканала «Экспресс» можно будет найти на федеральном канале «ОТР».

«Изменение формата произойдет в ночь с 17 на 18 ноября. Такая процедура прошла в Калининградской и Омской областях. Мы убедились, что на большей части приемников и телеприставок переход проходит незаметно, но на некоторых, возможно, потребуется перенастройка, иногда достаточно просто перезагрузки», - рассказал начальник управления цифрового развития информационных технологий и связи Пензенской области Алексей Костин.

Если эти манипуляции не помогут, настроить приставку или телевизор заново смогут волонтеры. Они будут консультировать жителей города. Сегодня оказать помощь готовы 50 человек.

«Нужно позвонить по телефону «горячей линии» и назвать свой адрес. Выезжаем по два-три человека и помогаем настроить приставку или сами это делаем, заодно объясняем, чтобы в следующий раз не было серьезных вопросом и граждане могли сами справиться», - сказал волонтер Юрий Гусев.

Обо всех проблемах с телесигналом пензенцев просят сообщать на телефон «горячей линии» - 66-03-40. Обращения будут фиксировать специалисты, передавая информацию волонтерам.