Первый этап реконструкции улицы 40 лет Октября выполнен более чем на 50%

05 февраля 2020, 19:26Общество
Первый этап реконструкции улицы 40 лет Октября в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» завершился более чем на 50%. Об этом рассказал начальник управления строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Василий Глаголев.
Первый этап реконструкции улицы 40 лет Октября в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершился более чем на 50%. Об этом рассказал начальник управления строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Василий Глаголев.
Стоимость первого этапа проекта составила 399 миллионов рублей. Уже выполнены работы по устройству дорожного основания, выносу коммуникаций, частично завершили строительство ливневой канализации. В ближайшее время начнется устройство освещения и газовых труб. Однако это лишь малая часть запланированных работ. Самым трудоемким этапом станет создание новой эстакады.
«Это серьезное сооружение. Там есть определенные сложности с пропуском железнодорожного транспорта, нужно будет выбирать интервалы», - рассказал Василий Глаголев.
Реконструкция улицы 40 лет Октября завершится еще не скоро. Все работы по ее ремонту планируется завершить до 2023 года.
05 февраля 2020, 19:47Стало известно место старта «Лыжни России-2020» в Пензе
05 февраля 2020, 19:42В Пензе в акции «Донор в погонах» приняли участие около 50 полицейских
05 февраля 2020, 19:29В Пензе планируют увековечить память строителей Сурского рубежа
05 февраля 2020, 19:26Первый этап реконструкции улицы 40 лет Октября выполнен более чем на 50%
05 февраля 2020, 19:21Карим Кузахметов рассказал, где продолжит свою трудовую деятельность
05 февраля 2020, 19:18Пензенцу грозит срок за разбойное нападение с пистолетом-зажигалкой
05 февраля 2020, 19:12Герои реалити-шоу «Культ тела 4» уехали на финальные испытания в Абхазию
05 февраля 2020, 19:03На улице Экспериментальной в Пензе загорелся подъезд