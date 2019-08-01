Первый для «Дизеля» предсезонный турнир стартовал в Тамбове

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01 августа 2019, 15:37Спорт
Пензенский «Дизель» примет участие в традиционном предсезонном турнире среди команд ВХЛ на призы главы администрации Тамбовской области.
Как сообщается в официальной группе пензенского хоккейного клуба, соревнования (0+) пройдут с 1 по 5 августа. Помимо «Дизеля» и хозяина турнира – команды «Тамбов», в них примут участие воронежский «Буран», «Динамо» из Твери и нижегородский «Торпедо-Горький».
Первый матч (0+) пензенцев в рамках турнира состоится 2 августа с «Бураном», он начнется в 13 часов. В этот же день в 19 часов «Дизель» сразится с тамбочанами.
Напомним, ранее в интервью ИА «Пенза-Пресс» главный тренер «Дизеля» Алексей Ваулин анонсировал участие команды в трех турнирах, предшествующих новому сезону чемпионата ВХЛ «Кубок Шелкового пути», а также два товарищеских матча с самарцами.
По информации, размещенной в группе команды, первым соперником пензенцев на ледовой площадке в рамках чемпионата ВХЛ станет пекинский клуб «ОРДЖИ», матч (0+) состоится 6 сентября, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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