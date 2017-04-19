Первые пензенские новобранцы весеннего призыва отправились в армию

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19 апреля 2017, 19:13Общество
В среду, 19 апреля, в вооруженные силы отправились первые команды новобранцев из Пензы. Всего - около 100 человек. Они будут проходить службу в Сибири, Московской и Ленинградской областях.
Первые команды пензенских призывников готовы отправиться в войска российской армии. 84 новобранца успешно прошли медицинское обследование и теперь прибыли в областной сборный пункт.
«Служба в войсках, в первую очередь, для меня значима в том, что солдат отдает конституционный долг перед страной, перед государством. В армии приобретаются важнейшие качества для службы в правоохранительных органах и государственных структурах», - отметил новобранец Сергей Клоков.
На областном сборном пункте будущие защитники отечества пробыли несколько дней, за это время их снабдили всем необходимым для службы. Каждому выдали гигиенический набор, летнюю и зимнюю одежду, а также банковскую карту, персональный электронный билет и сухой паек в дорогу.
С осени 2016 перед отправкой каждый пензенский призывник дополнительно проходит профессионально-психологическое тестирование.
«Выявляем девиантное поведение у новобранцев. Если у юноши какие-то негативные желания есть или что-то подобное, то в зависимости от степени иногда снимаем с команды», - пояснил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Пензенской области Василий Ложкин.
Первые новобранцы из Пензы отправятся в Иркутск, подмосковное Нахабино и в Красное село Ленинградской области. Всего за время весеннего призыва в Пензенской области должны сформировать около 120 солдатских команд.
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