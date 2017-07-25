25 июля 2017, 19:13Спорт Первые игры сезона пензенский «Зенит» начал с поражения Первые игры нового сезона пензенский «Зенит» начал с двух поражений от одной команды. Сначала саратовский «Сокол» был сильнее в 1/256 финала национального кубка, а затем - и в первом туре футбольного первенства. Из неудачного старта команда намерена вынести только положительный опыт. Турнирная борьба еще только начинается.

Пензенский «Зенит» все еще находится в стадии формирования. Неудачный старт футбольной дружины с берегов Суры в новом сезоне, а именно два поражения, главный тренер «сине-бело-зеленых» Артем Куликов объясняет продолжающимся строительством команды. К примеру, по его словам, в клубе еще не закончена селекционная работа, и некоторые позиции остаются до сих пор открытыми.

«Мы нуждаемся в атакующих игроках. Видите, не совсем у нас получается пока в фазе атаки действовать правильно, агрессивно, поэтому линия нуждается в усилении. Также нуждается и оборона, исходя из того, что у нас происходит в последних играх. И поэтому, я думаю, процесс идет. Есть месяц, до конца августа, главное, - точечную селекцию провести и не ошибиться в ребятах», - сказал главный тренер ФК «Зенит» Артем Куликов.

Особое внимание, по словам наставника, уделят местным воспитанникам. Артем Куликов постарается как можно плотнее взаимодействовать с детской спортивной школой. И главный тренер, и футболисты постараются, чтобы «Зенит» весь сезон радовал болельщиков своей игрой и сумел приблизиться к вершине турнирной таблицы.

«Мы хотим играть в футбол, не просто бегая без мяча, а как можно больше атаковать, чтобы эта игра нравилась как нам, так и болельщикам, чтобы они приходили на стадион и получали удовольствие», - пояснил капитан ФК «Зенит» Артур Ефременко.

Поддержать местную команду пензенцы смогут уже в четверг. 27 июля «Зенит» проведет первую домашнюю игру на стадионе «Первомайский» против московского клуба «Строгино».

Спорт

просмотров 67

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: