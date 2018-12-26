Пензенцев призвали украшать дома к Новому году

Пенза готова встретить Новый год. В городе завершился монтаж иллюминации и праздничных конструкций. К празднику преобразились городские улицы, площади и скверы. Свою лепту в новогоднее оформление Пензы внесли не только муниципальные предприятия и организации, но и предприниматели.

Улицы Пензы опоясали сотни километров гирлянд. Мачты уличного освещения украсила праздничная иллюминация. В Первомайском районе к оформлению улиц подошли оригинально. Особое внимание обратили на деревья.

«Старались не навредить им и сохранить структуру, поэтому люди, которые занимались оформлением, делали это аккуратно, наматывая гирлянду на каждую ветку», - рассказала заместитель администрации Первомайского района Пензы Наталья Озерова.

Торговые центры, учебные заведения и социальные объекты - каждый привел в порядок прилегающую территорию. Светодиодными занавесами оформили не только фасады зданий, но и входные группы. Некоторые установили светодиодные фигуры в виде символа года. Представители администрации отмечают, что они готовы удивлять жителей своего района не только оформлением.

«Не все жители микрорайонов частного сектора могут попасть на праздничные мероприятия в центр города, поэтому мы здесь устанавливаем ели, а Деды Морозы и Снегурочки проводят праздничные мероприятия, чествуют детишек подарками», - сказала глава администрации Первомайского района Пензы Лидия Белякова.

Первые праздничные елки на свежем воздухе пройдут уже на этой неделе (0+). А пока присоединиться к украшению своих домов призывают и пензенцев.