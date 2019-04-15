Пермский театр «У Моста» вновь покорил сердца пензенцев

Пензенцам впервые презентовали спектакль по пьесе Николая Васильевича Гоголя «Игроки» (12+). Это история о том, как шулер, нечестно обыгрывающий своих соперников в карты, сам попадается на удочку целой компании мошенников.

Из привычного - тусклый свет на сцене от одной висящей лампы и невзрачные, с оттенком мистики, декорации, и, как всегда, полный зрительный зал. С каждым годом любовь пензенцев к пермскому театру только крепнет.

На сцене - снова гоголевские герои, но в этот раз из нового спектакля «Игроки». По сюжету, профессиональный картежник Ихарев поселяется в провинциальном трактире в поисках своих очередных жертв. При этом его новые соседи тоже не лыком шиты и уже сами думают, как обмануть приезжего.

На знакомство за карточным столом у героев уходит меньше пяти минут. Трое местных игроков угадывают в Ихареве шулера, такого же, как они сами. И, раскрыв перед ним свои карты, предлагают действовать сообща.

Но это панибратство - показное. Войдя в доверие к Ихареву, трое друзей заполучают от него 80 тысяч живых денег, оставляя взамен вексель на 200 тысяч рублей, а затем скрываются. Постепенно главный герой понимает, что его обвели вокруг пальца и что документ в его руках - подделка.

«В нашей трактовке Ихарев встречается с бесами, он видит их и убивает себя, это шок для зрителей. Гоголь же всегда брал экстремальные ситуации», - рассказал руководитель пермского театра «У Моста» Сергей Федотов.

Сама пьеса Гоголя считается незавершенной. Поэтому такой трагический финал комедии - творческая находка пермского режиссера. В этом смысле театр «У Моста» остался верен своим традициям. С автором «Мертвых душ» (12+) у него особые отношения: за последние восемь лет пермяки показали пензенцам 16 спектаклей, половина из которых написана по мотивам произведений великого русского классика.