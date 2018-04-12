Пензенцам рассказали о новых маршрутах поездов

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12 апреля 2018, 19:12Общество
На железнодорожном вокзале станции «Пенза-1» представители крупнейшего транспортного холдинга «Российские железные дороги» ответили на вопросы пассажиров. Главная цель встречи - повысить качество обслуживания.
«Продажи начались недели три назад. Хорошо берут в Крым, Анапу, Адлер и Севастополь», - рассказала кассир Надежда Захарова.
Продажи билетов на пассажирские поезда, следующие в южном направлении, стартовали за три месяца до начала летнего сезона. По словам специалистов, объемы перевозок сохранятся на уровне 2017 года. Больше всего пензенцев интересовало, можно ли на поезде поехать в Крым.
«Та перевозка, которая осуществляется, она смешанного типа. Перевозим людей до крымской переправы и далее автобусами. Количество пассажиров не снизилось, а в некоторых месяцах даже увеличилось. С перспективой открытия крымского моста, безусловно, считаем, что пассажиропоток увеличится», - сказал начальник Куйбышевского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» Владислав Губанов.
По последним данным информационного центра «Крымский мост», транспортный переход готов на 80%. Движение по автомобильной части моста откроется уже к началу курортного сезона, а по железнодорожной только к концу 2019 года.
С пассажирами на вокзале станции «Пенза-1» встретились представители холдинга «Российские железные дороги». Жителям региона рассказали и о новых маршрутах. В 2017-м к существующим добавится новое направление «Пенза-Сухум-Белгород». А с декабря 2017 года на ежедневный график перевели поезд «Самара-Адлер», к которому в Пензе прицепляют дополнительные вагоны.
«В планах - его ускорение, замена подвижного состава для улучшения качества обслуживания, время доставки пассажиров. Будут новые вагоны с экологически-чистыми туалетными комплексами и кондиционированием воздуха. Мы делаем все, чтобы пассажирам было комфортно», - рассказал Владислав Губанов.
Востребован пензенцами и поезд №121 «Пенза-Москва», который курсирует три раза в неделю. Учитывая спрос на билеты, в РЖД планируют увеличить его периодичность и развивать дневное движение.
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