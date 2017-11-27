27 ноября 2017, 19:37Общество В Пензе обсудили строительство ключевых объектов О важном для региона событии говорили на оперативном совещание в областном правительстве. Пензенский перинатальный центр попал в число медучреждений, сроки сдачи которых неоднократно переносились, однако в эксплуатацию он введен одним из первых в стране. К тому же, в новом центре уже приняты первые роды - на свет появилось четверо детей. Иван Белозерцев отметил, что открытие этого медучреждения - важная задача, но не стоит забывать о других ключевых объектах.

Более 1 миллиарда 300 миллионов рублей необходимо для того, чтобы в Пензе наконец появился цирк. Довести до ума известный долгострой станет возможно при поддержке правительства Российской Федерации. Известно, что провести торги должны уже в первом квартале 2018 года.

«Главная задача - работать с Росгосцирком и министерством культуры таким образом, чтобы они профессионально провели торги. Будем надеяться, что заявится профессиональная компания, которая достроит цирк к установленному времени», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Со 100 миллионов до 160 увеличить финансирование на капитальный ремонт школ. Такое поручение дал губернатор на совещании в региональном правительстве. Министр образования области отметил, что на эту сумму удастся привести в порядок не менее 30 объектов. Кроме того, в регионе активно ведется строительство новых школ. Одна из них в микрорайоне Шуист рассчитана на 660 мест.

«Опережаем график строительства. Город ведет контроль с постоянным выездом. Школу сдаем к 1 сентября. Начало строительства планируем на 2018 год это эко-квартал школа на 1000 мест, необходимо планировать начало строительства школы в Чемодановке», - рассказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Губернатор напомнил, что согласно утвержденному федеральному бюджету Пензенская область получила свыше 5 миллиардов 300 миллионов рублей на различные социальные проекты. Теперь важно вовремя внести грамотные предложения - куда направить средства. А потому министру здравоохранения области поручение - ежегодно открывать не менее четырех новых амбулаторий в районах, министру культуры региона - определить каким сельским домам культуры необходим ремонт и подготовить проектно-сметную документацию.

К 5 декабря от руководителей всех ведомств глава региона ждет список самых важных объектов капитального строительства, возведение которых или ремонт запланирован на 2018 год.

Общество

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