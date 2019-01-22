22 января 2019, 15:11Общество

Перестарался. В Пензе эвакуатор порвал провода

В Пензе работают эвакуаторы, которые забирают на штраф-стоянку неправильно припаркованные машины. Водитель одного из них сам попал в неприятную ситуацию. Фото инцидента появились в Сети.

О произошедшем рассказал подписчик группы «Сова Пенза авто» соцсети «ВКонтакте». Фотографии он сделал днем 22 января.

«Улица Лермонтова, остановка «Университет». Эвакуатор порвал провода», - сообщил пензенец.

Понесет ли водитель спецтехники наказание за случившееся, неизвестно. Возможно, провода висели над дорогой слишком низко, и собственники сети не уследили за этим, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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