Перестарался. В Пензе эвакуатор порвал провода

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
22 января 2019, 15:11Общество
В Пензе работают эвакуаторы, которые забирают на штраф-стоянку неправильно припаркованные машины. Водитель одного из них сам попал в неприятную ситуацию. Фото инцидента появились в Сети.
О произошедшем рассказал подписчик группы «Сова Пенза авто» соцсети «ВКонтакте». Фотографии он сделал днем 22 января.
«Улица Лермонтова, остановка «Университет». Эвакуатор порвал провода», - сообщил пензенец.
Понесет ли водитель спецтехники наказание за случившееся, неизвестно. Возможно, провода висели над дорогой слишком низко, и собственники сети не уследили за этим, пишет ИА «Пенза-Пресс».
22 января 2019, 19:44Кузнечане на праздновании «Дня снега» соревновались в метании обуви
22 января 2019, 19:42Пензенским дольщикам объяснили важность создания ЖСК
22 января 2019, 19:33В доме культуры Большой Елани протекает крыша и сыплется штукатурка
22 января 2019, 19:29Над головами пензенцев нависла угроза
22 января 2019, 19:26Пензенская область презентует в СовФеде уникальные эндопротезы
22 января 2019, 19:21Сборные «Экспресса» и УФСИН сыграли товарищеский матч по мини-футболу
22 января 2019, 19:18В Пензенской области начали готовиться к большому паводку
22 января 2019, 19:12Пензенское ГУ МЧС получило новую технику за 50 млн руб