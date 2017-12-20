20 декабря 2017, 12:09Общество Пересмотрели срок ликвидации прорыва в Терновке Последствия аварии в микрорайоне Терновка Пензы планируют устранить к 17.00.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на место происшествия выехал заместитель главы администрации по городскому хозяйству Юрий Ильин.

На данный момент сотрудники «Пензтеплоснабжение» демонтируют аварийный участок теплотрассы, после его заменят. По словам генерального директора организации Валерия Колесникова, последствия аварии устранят к 17.00.

Напомним, авария произошла 20 декабря в 8.40, из-за нее несколько домов, школ, детских садов и одна больница остались без тепла, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/posledstviya_avarii_v_ternovke_planiruetsya_ustranit_k_17_00/

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