Переполошил пол-Пензы. Мужчина сядет за смерть знакомого и серию грабежей

По данным следствия, в начале октября пензенец познакомился в баре с мужчиной. Вместе они выпивали. Через некоторое время новоиспеченные приятели вышли на улицу. Там мужчина попытался похитить вещи знакомого. Он ударил его по лицу, тот упал на землю. Из кармана куртки потерпевшего выпал телефон, злоумышленник взял его.

Пензенец пошел обратно в бар, по пути он встретил незнакомку. Он подошел к ней, ударил по лицу, вытащил из кармана кошелек с деньгами и ушел, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. Через несколько дней дебошир залез через окно в квартиру знакомой и похитил от туда ноутбук с зарядником.

В ночь с 14 на 15 октября житель Пензы вновь пришел в бар, где пообщался с 37-летним мужчиной. Он пригласил нового знакомого к себе домой, тот согласился. Около дома они начали ссориться из-за того, что горожанин не хотел платить за такси. Началась драка, злоумышленник избил гостя. Потерпевший от полученных травм через несколько дней скончался в больнице. После драки дебошир напал на женщину, которая шла мимо. Он ограбил ее, применяя насилие.

Во время следствия выяснилось, что пензенец уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж и кражи. Ему назначили 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».