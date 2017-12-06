Перенесли сроки применения контрольно-кассовой техники

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
06 декабря 2017, 16:33Общество
Представители малого бизнеса обратились к депутату Государственной Думы от Пензенской области Леониду Левину с просьбой перенести сроки обязательного применения контрольно-кассовой техники (ККТ) индивидуальными предпринимателями. Их наказы выполнены.
Государственная Дума приняла законопроект, который ввел изменения в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт». Теперь индивидуальные предприниматели имеют право не применять контрольно-кассовую технику до 1 июля 2019 года.
Кроме того, индивидуальным предпринимателям, применяющим ЕНВД (единый налог на вмененный налог) и патентную систему налогообложения, предоставлены налоговые вычеты из сумм соответствующих налогов - 18 000 рублей на каждый экземпляр контрольно-кассовой техники. Об этом просили пензенские представители предпринимательского сообщества.
Ранее был реализован наказ, который касался проблемы сточных вод. Обращение союза «Пензенская областная торгово-промышленная палата» и Ассоциации промышленников Пензенской области о внесении изменений в закон о гособоронзаказе в интересах предприятий области и Приволжского Федерального округа в настоящее время находится в работе, часть вопросов уже решена, пишет ИА «Пенза-Пресс».
06 декабря 2017, 19:48В Пензенской области на водоеме утонул рыбак
06 декабря 2017, 19:41Пензенский скульптор Герман Феоктистов отмечает 55-летие
06 декабря 2017, 19:31В Кузнецке мужчина спас тонущую девочку
06 декабря 2017, 19:19В парке-отеле в Спасском районе построят бассейн в виде подлодки
06 декабря 2017, 19:14В Пензе во время рейда задержали 34 нетрезвых водителя
06 декабря 2017, 19:10Аграрии Колышлейского района подвели итоги года
06 декабря 2017, 19:04В Пензе задержали крупных наркоторговцев
06 декабря 2017, 17:59В Пензе пройдут всероссийские соревнования по эстетической гимнастике