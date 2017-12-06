06 декабря 2017, 16:33Общество Перенесли сроки применения контрольно-кассовой техники Представители малого бизнеса обратились к депутату Государственной Думы от Пензенской области Леониду Левину с просьбой перенести сроки обязательного применения контрольно-кассовой техники (ККТ) индивидуальными предпринимателями. Их наказы выполнены.

Государственная Дума приняла законопроект, который ввел изменения в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт». Теперь индивидуальные предприниматели имеют право не применять контрольно-кассовую технику до 1 июля 2019 года.

Кроме того, индивидуальным предпринимателям, применяющим ЕНВД (единый налог на вмененный налог) и патентную систему налогообложения, предоставлены налоговые вычеты из сумм соответствующих налогов - 18 000 рублей на каждый экземпляр контрольно-кассовой техники. Об этом просили пензенские представители предпринимательского сообщества.

Ранее был реализован наказ, который касался проблемы сточных вод. Обращение союза «Пензенская областная торгово-промышленная палата» и Ассоциации промышленников Пензенской области о внесении изменений в закон о гособоронзаказе в интересах предприятий области и Приволжского Федерального округа в настоящее время находится в работе, часть вопросов уже решена, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: Фото предоставлено Общественной приемной Леонида Левина

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