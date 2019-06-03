Переливают кровь. Пензенцы пытаются спасти крошечного котенка

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03 июня 2019, 17:07Общество
Пензенские волонтеры в Сети рассказали о крошечном подопечном фонда «Рука помощи бездомным животным». Малыша пытаются откачать ветеринары.
«У котенка резко упала глюкоза, сильный понос, он отказался от еды. Срочно поехали к нашим врачам. Сейчас крошка дышит через трубку и ему переливают кровь. Донором стала еще одна подопечная центра «Питомец» собака по имени Мурка», - рассказали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».
Пензенцы просят помочь им в борьбе за жизнь малыша. О том, как это сделать, можно узнать здесь.
Напомним, сотрудникам фонда подбросили малыша со странным пайком. Экс-хозяева поставили рядом с котенком чашку с засохшей кашей на кислом молоке. Волонтеры назвали крошку Максик, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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