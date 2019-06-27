27 июня 2019, 16:07Происшествия

Перекрыта дорога. В Кузнецком районе произошла смертельная авария. ФОТО

В Кузнецком районе Пензенской области 27 июня столкнулись несколько машин. Информация об этом появилась в социальной сети.

«Около Евлашево М-5 «Урал» перекрыли в обе стороны, авария - жесткая. Около одного километра не подпускают. Всех пускают в объезд через деревни», - рассказал пользователь.

На опубликованных фотографиях видно, что столкнулись два большегруза и легковушка. На дороге лежат два тела, есть ли еще жертвы и пострадавшие, неизвестно.

Официальных данных о случившемся пока нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
просмотров 175

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/sova_penza

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ