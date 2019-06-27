Перекрыта дорога. В Кузнецком районе произошла смертельная авария. ФОТО

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27 июня 2019, 16:07Происшествия
В Кузнецком районе Пензенской области 27 июня столкнулись несколько машин. Информация об этом появилась в социальной сети.
«Около Евлашево М-5 «Урал» перекрыли в обе стороны, авария - жесткая. Около одного километра не подпускают. Всех пускают в объезд через деревни», - рассказал пользователь.
На опубликованных фотографиях видно, что столкнулись два большегруза и легковушка. На дороге лежат два тела, есть ли еще жертвы и пострадавшие, неизвестно.
Официальных данных о случившемся пока нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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