Переименование аэропорта Пензы эксперты обсудят отдельно

По итогам финального голосования Пенза проиграла имя Михаила Лермонтова Минеральным Водам. Однако окончательное решение по присвоению названия еще не принято.

Как сообщается на сайте великиеимена.рф, всего в конкурсе приняли участие 5 525 553 человек. Сразу в нескольких городах вышли в лидеры одни и те же кандидаты. В этих случаях учитывалось процентное соотношение голосов.

Так, за имя Петра I в Воронеже отдано 59% от общего числа голосов против 47% в Санкт-Петербурге, за Михаила Ломоносова в Москве (Домодедово) – 71% против 61% в Архангельске, за Фармана Салманова в Сургуте – 58% против 45% в Нижневартовске, за Михаила Лермонтова в Минеральных Водах – 89% против 87% в Пензе, за Сергея Королева в Самаре – 60% против 43% в Москве (Внуково).

Поэтому было принято решение, что в Санкт-Петербурге, Архангельске и Нижневартовске пройдут вторые туры голосования. Как пояснили организаторы, в шорт-листы добавят по одному имени из списка ВЦИОМ, следующее за именами-финалистами.

А вот принятие окончательного решения по утверждению имен победителей в Пензе и Москве (аэропорт Внуково) отложили. Отдельно рассмотрят и ситуацию с победителем в Горно-Алтайске, там Николай Рерих опередил алтайского художника Чорос-Гуркина на 1%. В ближайшее время специалисты проведут консультации по этим городам, так как, по словам секретаря Общественной палаты РФ Валерия Фадеева, «в каждой из этих точек сложилась неоднозначная ситуация, требующая учета не только итогов голосования, но и иных значимых факторов», пишет ИА «Пенза-Пресс».