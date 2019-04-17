17 апреля 2019, 15:37Общество

Перед субботником пензенцы смогут получить бесплатные саженцы

В преддверии субботника 20 апреля у жителей Пензы есть возможность посадить деревья в своих дворах. Об этом стало известно во время брифинга в ИА «Пенза-Пресс».

Отвечая на вопрос горожанки о том, за чей счет во дворах должны высаживать деревья, начальник управления ЖКХ города Александр Утин сказал, что если жители хотят посадить молодые деревья, то они должны собрать общее собрание и решить на нем эти вопросы. Так как «бремя содержания общего имущества» несут сами собственники.

Однако два раза в год у пензенцев есть возможность высадить деревья бесплатно.

«Ежегодно проводится как минимум два субботника: весной и осенью. В их рамках районные администрации Пензы раздают саженцы, которые можно посадить во дворах. Гражданин может обратиться в свою районную администрацию и попросить определенное количество деревьев», - сообщил он.

Напомним, ближайший субботник (0+) в Пензе состоится 20 апреля, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/society/7919/

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