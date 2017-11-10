10 ноября 2017, 19:31Культура В пензенском музее одной картины сменят экспозицию В пензенском музее одной картины готовятся к обновлению экспозиции. Вместо полотна Константина Фловицкого «Княжна Тараканова» в зале выставят «Портрет сестер Араповых» кисти Ивана Макарова. По традиции, перед осмотром картины, гостям музея покажут документальную киноленту.

Портрет внучек Натальи Николаевны Пушкиной-Ланской Лизы и Наташи в 1879 году создал известный художник Иван Макаров. Сейчас оригинал готовится переехать из зала пензенской картинной галереи в музей одной картины.

«Я думаю, что это вызовет огромный интерес. Потому что из Саранска, откуда родом Иван Макаров, 195-летию которого посвящен этот проект, уже очень много звонков. Уже приезжают первые художники из Мордовии, которых очень заинтересовал этот проект», - отметил директор пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Перед осмотром полотна пензенцам покажут документальный фильм о судьбе сестер Натальи и Елизаветы Араповых. Над кинолентой трудилась команда режиссеров и актеров Пензенского драматического театра. В фильме переплетаются судьбы девочек, а также детективная история о пропаже портрета знаменитой бабушки.

«Этот портрет после смерти Натальи Николаевны находился в квартире ее дочери, Александры Петровны Араповой в Петербурге на Французской набережной, 18 и был украден из квартиры. А потом появился уже с подписью другого художника - не Макарова, а Неффе», - рассказала автор сценария, режиссер фильма «Портрета милые черты» Лариса Трушина.

Съемки проходили не только на территории Пензенской области. В документальную ленту вошли кадры из государственного русского музея и музея-квартиры Пушкина в Санкт-Петербурге.

«Делать синхрон на фоне Невы, Исаакиевского собора, на Дворцовой площади - очень здорово. Кроме того, я бы никогда не побывал в русском и в Пушкинском музеях. А там мы не только были, но и посещали те места, куда «простым смертным» вход запрещен. Кроме того, знакомились с легендами музейного дела - это и хранители, и реставраторы», - поделился актер Пензенского драматического театра им. А.В. Луначарского Павел Тачков.

Познакомиться с фильмом о сестрах Араповых (6+) и увидеть портрет пензенцы смогут с 22 ноября. Выставка (0+) продлится год.

Культура

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