Перед Новым годом для пензенцев откроют большую ярмарку

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22 декабря 2016, 15:35Общество
С 24 декабря по 31 декабря в Пензе будет работать широкая предновогодняя ярмарка на ул. Суворова, 120.
«Пензенские сельскохозяйственные товаропроизводители в преддверии новогодних и рождественских праздников представят горожанам, гостям города и области широкий ассортимент местных продуктов к праздничному столу по доступным ценам», - сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.
В эти предновогодние дни горожане смогут купить мясо, молочную продукцию, хлеб, муку, масло, овощи и др.
Ярмарка будет работать с 8.00 до 15.00, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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