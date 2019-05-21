Перчатку с автографом Нурмагомедова передали в пензенский музей спорта

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21 мая 2019, 14:06Спорт
Коллекцию пензенского музея спорта пополнил уникальный экспонат.
Как сообщает пресс-центр облправительства, почетное место в экспозиции, посвященной боевым единоборствам, заняла перчатка с автографом двукратного чемпиона мира и чемпиона России по боевому самбо, обладателя кубка и чемпиона Евразии по рукопашному бою, чемпиона MMA UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Спортсмен вручил ее губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву на открытии турнира по смешанным единоборствам серии «GR Fight».
По мнению сотрудником музея, эта перчатка станет мощным стимулом для привлечения молодежи к занятиям спортом на базе Дворца единоборств «Воейков».
Напомним, соревнования прошли 3 мая на «Дизель-Арене», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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