Пенззячка просит запретить фурам ездить днем по городу

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14 июля 2017, 13:03Общество
Жительница Пензы просит обратить внимание на большегрузы и не пускать их в город днем.
«Многие города запретили проезд большегрузов через районы города днем, оставив для их передвижения время с 11 вечера до 7 утра. Когда Пенза перейдет на подобный режим? Большегрузы создают аварийные ситуации на дорогах, из-за них возрастает количество пробок и они «убивают» дороги еще больше», - написала женщина в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».
Предложение пензячки направлено в соответствующую инстанцию, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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