24 июля 2018, 16:38Общество

Пензятка снова стала багровой. ВИДЕО

Пензенцы обсуждают в Сети видеозапись с рекой, которая окрасилась в багровый цвет.

Женщина опубликовала видеозапись в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте». Она пояснила, что инцидент произошел на улице Аустрина.

Напомним, Пензятка становится багровой не в первый раз. Это уже случалось в феврале. После река была красной в июне.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_live

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