Пензятка снова стала багровой. ВИДЕО

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24 июля 2018, 16:38Общество
Пензенцы обсуждают в Сети видеозапись с рекой, которая окрасилась в багровый цвет.
Женщина опубликовала видеозапись в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте». Она пояснила, что инцидент произошел на улице Аустрина.
Напомним, Пензятка становится багровой не в первый раз. Это уже случалось в феврале. После река была красной в июне.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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