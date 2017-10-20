22 октября 2017, 10:46Общество Пензяки мечтают издать книгу о земляках-участниках Карибского кризиса В октябре этого года исполнилось 55 лет Карибскому кризису, который поставил весь мир на грань ядерной войны. Среди тех, кто участвовал в тех событиях, было немало "засекреченных" пензенцев.

Для этих людей слово "Куба" навсегда связано с термином Карибский кризис. Они - непосредственные участники событий, когда, как принято говорить, мир находился перед угрозой начала ядерной войны.

В 1962 году в рамках соглашений с правительством Кубы, Советский Союз разместил в дружественной стране армейские боевые части и подразделения в ответ на агрессивную политику США. Годом ранее американцы разместили ядерные ракеты в Турции, которые за 15 минут могли достичь территории нашей страны.

Летом 62-го в ходе операции под кодовым названием "Анадырь" более 43 тысяч советских солдат были скрытно переброшены вместе с боевой техникой и вооружением через Атлантический океан, за 12 тысяч километров от Родины. Для наших парней было загадкой, куда они плывут и на какое задание, хотя догадывались - ждет их что-то серьезное.

«Мы шли как сельхозработники. Нас всех переодели - и солдат, и офицеров в Севастополе в гражданку. Половина состава поехала транспортом пассажирским, а мы - с техникой», - вспоминает Станислав Скрипник, участник военной операции на Кубе в 1962 году.

Операция стала настоящим подвигом военных и гражданских моряков СССР. Многие корабли шли на Кубу перегруженными — помимо людей, им было необходимо перевезти свыше 230 тысяч тонн материально-технических средств.

Солдаты и офицеры ютились в трюмах, в сильной тесноте и духоте.

Транспортировка грузов обошлась советской казне в 20 миллионов долларов, но результат стоил этих денег. Американская разведка так и не смогла узнать истинную причину активности советского торгового флота вблизи своих берегов. Несколько месяцев советские солдаты жили тихо на Кубе и занимались военными и бытовыми делами.

"Советские карандаши", то есть ракеты, американская разведка обнаружила только в середине октября 1962 года. В состоянии, близком к началу войны, стороны находились в течение 15 дней.

Лишь 28 октября первый секретарь ЦК КПСС Хрущев дал приказ о выводе войск и ракет с острова Свободы. А затем, 20 ноября, власти США сняли блокаду с Кубы и начали ответный вывод своих ядерных ракет с территории Турции.

О реальной угрозе, нависшей над миром, знали тогда единицы — политики и высшие военные чины. Наши солдаты просто несли службу на территории дружественной страны.

Сейчас у пензенских "воинов-кубинцев" есть мечта - издать книгу о земляках, которые тогда в далеком 1962 году предотвратили Третью мировую войну - в регионе их более 50 человек.

Общество

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