Пензячку возмутил режим работы автобуса №82С

Жительница Пензы обратилась в «Жалобную книгу» информагентства за помощью. Она рассказала, что не может вечером уехать на автобусе №82С.

Женщина уточнила, что транспорт прекращает курсировать в 20 часов.

«Ждем его по часу, а он не приезжает. Пытались звонить по телефонам, которые указаны в салоне автобуса, не берут трубку», - написала она.

«Пенза-Пресс» готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации.

Напомним, пензенцы могут рассказывать о своих проблемах в «Жалобной книге» информагентства. На каждый вопрос ведомства присылают ответ, пишет ИА «Пенза-Пресс».