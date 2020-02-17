Пензячку возмутил режим работы автобуса №82С

17 февраля 2020, 15:04Общество
Жительница Пензы обратилась в «Жалобную книгу» информагентства за помощью. Она рассказала, что не может вечером уехать на автобусе №82С.
Женщина уточнила, что транспорт прекращает курсировать в 20 часов.
«Ждем его по часу, а он не приезжает. Пытались звонить по телефонам, которые указаны в салоне автобуса, не берут трубку», - написала она.
«Пенза-Пресс» готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации.
Напомним, пензенцы могут рассказывать о своих проблемах в «Жалобной книге» информагентства. На каждый вопрос ведомства присылают ответ, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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