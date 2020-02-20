Пензячку шокировало содержимое банки с консервами

Жительница Пензы купила консервы и нашла в банке вместо кильки что-то странное.

Женщина опубликовала фотографии покупки в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте».

«Открыла банку, а там – палка. Самая настоящая! Эти консервы же должны есть люди», - возмутилась автор поста.

Стоит отметить, что в случае обнаружения некачественной продукции или испорченных товаров, необходимо обращаться в Роспотребнадзор, пишет ИА «Пенза-Пресс».