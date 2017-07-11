11 июля 2017, 13:08Криминал Пензячку поймали в тюрьме с наркотиками в тюбике из-под зубной пасты Двоих жителей Пензенской области обвинили в покушении на приобретение наркотиков в крупном размере без цели сбыта.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в сентябре 2016 года двое заключенных попросили своего знакомого передать в колонию наркотики.

«Спустя два месяца посредник организовал доставку с женщиной, приехавшей на свидание с сыном. Однако ни один из двоих заключенных об этом не знал», - сообщают в ведомстве.

Женщину задержали на КПП. У нее изъяли два тюбика из-под зубной пасты, в которых нашли наркотики.

Суд назначил первому заключенному четыре года лишения свободы, второму – пять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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