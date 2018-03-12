Пензячку похитили за роман с чужим мужчиной

Как сообщает пресс-служба областного суда, пензячка решила заставить любовницу своего мужа оставить их семью в покое. Она подговорила двоюродного брата супруга помочь осуществить задуманное. 8 августа мужчина позвонил разлучнице под предлогом получения консультации по земельному вопросу, они договорились встретиться у ее дома. Ни о чем не подозревающая женщина села на заднее сидение машины, где находилась жена ее возлюбленного.

Любовница хотела выйти, но автомобиль тронулся, она стала кричать и звать на помощь. Ревнивая жена попыталась вколоть пензячке успокоительное лекарство, но не смогла это сделать из-за завязавшейся борьбы. Тогда супруга несколько раз ударила соперницу ножом и укусила ее за ухо.

Затем они приехали в лесополосу в районе села Саловки, привязали руки разлучницы к дереву платком. Женщина еще несколько раз ударила ее ножом. После этого злоумышленники уехали, а пензячка освободила руки и сообщила о своем местонахождении по телефону.

Ревнивой супруге назначили лишение свободы на пять лет, отбывание наказания отсрочено до достижения ее младшим ребенком 14-летнего возраста. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, его взяли под стражу в зале суда.

Не согласившись с приговором, потерпевшая подала апелляционную жалобу, которую оставили без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».