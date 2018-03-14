Пензячку подозревают в хищении у пенсионера 3000 рублей

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14 марта 2018, 19:54Криминал
В Пенза в микрорайоне Шуист задержана и подозревается в грабеже женщина, которая, по рассказу потерпевшего, открыто похитила у него из заднего кармана брюк 3000 рублей. Это случилось в банке, когда 70-летний пенсионер снял со своего счета наличные. Сначала знакомая попросила у него в долг, но получила отказ. Впрочем, это ее не остановило.
«Пенсионер не сразу написал заявление в полицию, надеялся, что она вернет ему деньги. По оперативной информации сотрудники полиции задержали подозреваемую в совершении грабежа, ей оказалась ранее судимая жительница Пензы, 1980 года рождения, в ходе допроса она полностью призналась в содеянном и пояснила, что потратила деньги на личные нужды», - прокомментировала дознаватель отдела УМВД России по Пензе Инна Демкина.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. В отношении подозреваемой избрана мера процессуального принуждения - обязательство о явке.
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