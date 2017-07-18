18 июля 2017, 14:04Общество Пензячку осудили за организацию подпольного казино 31-летнюю жительницу Пензы обвинили в незаконной организации азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.

По информации пресс-службы региональной прокуратуры, с декабря 2016 по февраль 2017 года женщина купила и установила десять игровых автоматов в специально арендуемом помещении и подобрала штат сотрудников.

Кроме того, выяснилось, что в 2016 году ее уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Тогда пензячка отделалась штрафом.

На этот раз суд приговорил ее к обязательным работам сроком на 200 часов. Приговор в законную силу не вступил, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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