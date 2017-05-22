Пензячку оштрафовали за несоблюдение норм при приготовлении шашлыка

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
22 мая 2017, 15:29Политика
Предпринимательница из Пензы заплатит штраф за нарушение санитарно-эпидемиологических требований при приготовлении шашлыка.
Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора, в кафе на ул. Добролюбова, которым владеет женщина, помещение с мангалом располагалось слишком близко к жилому дому: вместо положенных 50 метров - лишь 36.
Суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в 7 000 рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
22 мая 2017, 20:14Пензенские выпускники готовятся к «Последнему звонку»
22 мая 2017, 20:06В Пензенской области прошел фестиваль «Суворовская каша»
22 мая 2017, 19:57В Пензе сотрудники Росгвардии отработали профессиональные навыки
22 мая 2017, 19:53В Пензе пройдет международный симпозиум «Надежность и качество»
22 мая 2017, 19:49В Пензе откроют еще один приют для бездомных животных
22 мая 2017, 19:42Пензенские полицейские поймали наркодилера
22 мая 2017, 19:27Следователи выясняют причины унесшего три жизни пожара в Сосновке
22 мая 2017, 17:59В Пензе «МегаФон» презентовал новый сервис мобильной рекламы