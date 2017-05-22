22 мая 2017, 15:29Политика Пензячку оштрафовали за несоблюдение норм при приготовлении шашлыка Предпринимательница из Пензы заплатит штраф за нарушение санитарно-эпидемиологических требований при приготовлении шашлыка.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора, в кафе на ул. Добролюбова, которым владеет женщина, помещение с мангалом располагалось слишком близко к жилому дому: вместо положенных 50 метров - лишь 36.

Суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в 7 000 рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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