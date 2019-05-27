Пензячку обвинили в истязании дочери-подростка

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27 мая 2019, 17:58Криминал
В Пензе возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, женщину обвинили в истязании ребенка.
Установлено, что пензячка систематически била свою дочь-школьницу. Так, в мае она ударила ее электрическим удлинителем. Применение таких жестких мер женщина объяснила тем, что ребенок ведет себя ненадлежащим образом, не реагирует на замечания, таким образом она ее воспитывает.
«Девочка состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел за совершение административных правонарушений», - отметили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Расследование уголовного дела продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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