23 июля 2017, 13:50Общество Пензячку обокрали в магазине В полицию с заявлением обратилась жительница Пензы.

В продуктовом магазине по улице Мира она забыла на стеллаже кошелек, где было более шести тысяч рублей. Через несколько минут пенсионерка вернулась, но кошелька на месте не оказалось.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что кошелек похитила одна из покупательниц магазина, которая открыла его, еще находясь в магазине. Она проверила содержимое и вышла с кошельком на улицу, не сообщив о находке никому из сотрудников магазина.

«В ходе допроса она призналась в содеянном. Пояснила, что кошелек с оставшимися денежными средствами до сих пор находится у нее дома. Причину своего поступка она пояснить не смогла. Кошелек был изъят и возвращен потерпевшей», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП №4 УМВД России по городу Пензе Ольга Ратникова.

Уголовное дело возбуждено по факту кражи. В отношении подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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