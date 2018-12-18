Пензячку обманули при покупке питона

Если от контактных и мобильных мошенничеств, согласно статистике, чаще страдают пенсионеры, то на интернет-уловки, в основном, попадаются молодые люди. Сделка купли-продажи не состоялась и у пензячки, которая вместо того, чтобы приручить питона, была вынуждена обратиться в полицию.

Найти общий язык с продавцом так и не удалось. Девушка оказалась в ситуации, когда котом в мешке оказался питон в коробке. Желая приобрести экзотическое животное для шоу-программы, она нашла в интернете объявление, связалась с его автором и даже договорилась о покупке питона-альбиноса за 13 тысяч рублей. На банковскую карту владельцу змеи пензячка перевела и деньги за доставку - 800 рублей.

«Прошло два дня, номер, с которого она писала, стал для меня недоступным, а с других телефонов были сбросы», - рассказала потерпевшая.

Подождав несколько недель, в надежде решить проблему по-хорошему, Виктория поняла, что посылку со змеей не получит, и обратилась с заявлением в полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - прокомментировала дознаватель ОП №1 УМВД России по Пензе Ирина Захарушкина.

Правоохранители установили, что псевдопродавец необычного питомца - 26-летняя жительница Йошкар-Олы. Подозреваемую допросили, она уже призналась в содеянном и раскаялась, однако за такие интернет-махинации девушке грозит до двух лет лишения свободы.