Пензячку не пустили в Тунис из-за долгов, которых уже не было

В Пензе рассмотрели дело о компенсации морального вреда и материального ущерба, который понесла женщина при попытке улететь за рубеж.

Горожанка рассказала, что приставы временно ограничили ее в выезде за границу из-за долгов. В августе она их погасила, вышло постановление о снятии запрета. 11 сентября она вместе с дочерью прибыла в аэропорт «Шереметьево», чтобы улететь в Тунис. Но пензячек не пропустили, потому что оказалось, что ограничение на выезд сохранено.

Поскольку пристав вовремя не отменил постановление об ограничении, женщина посчитала, что ей должны компенсировать причиненный моральный вред и расходы на путевку, проезд.

«Представитель ответчика с исковыми требованиями не согласился, указав, что возникла техническая ошибка в базе, которая не позволила произвести обмен в электронном виде информацией о снятии ограничения выезда», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Установлено, что исполнительное производство в отношении должницы было прекращено 23 августа. В этот же день пристав отменил одно из вынесенных постановлений об ограничении на выезд. Оказалось, что их было несколько, а он не проверил это.

В результате в пользу пензячки с ответчика решено взыскать 90 876 рублей в качестве материального ущерба, 10000 рублей – компенсация морального вреда, 12000 рублей - судебные расходы.

Управление ФССП России по Пензенской области подало апелляцию, но жалобу оставили без удовлетворения. Решение вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».