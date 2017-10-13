Пензячку на улице ограбил уроженец Саратовской области

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
13 октября 2017, 14:33Происшествия
В Пензе сотрудники Росгвардии по подозрению в грабеже задержали мужчину.
Группе задержания вневедомственной охраны Росгвардии сообщили, что на улице Ладожской молодой человек вырвал у женщины сумку. В ней находились телефон, личные вещи и деньги.
«Потерпевшая подробно описала злоумышленника правоохранителям», - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области.
Получив приметы подозреваемого, они начали обследовать близлежащую территорию. Во дворе дома группа задержания обнаружила мужчину, рядом с которым лежала женская сумка.
Стражи правопорядка задержали 24-летнего молодого человека, зарегистрированного в Саратовской области. Его передали полицейским для дальнейшего разбирательства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
13 октября 2017, 19:52Белозерцев проверил готовность перинатального центра
13 октября 2017, 19:48В частных клиниках Пензы можно получить бесплатную помощь по полису ОМС
13 октября 2017, 19:35В Нижнем Ломове женщина живет на развалинах сгоревшего дома
13 октября 2017, 19:29Школьники посетили ведущие предприятия Пензенской области
13 октября 2017, 19:23В Кузнецке появится сквер, посвященный пограничникам
13 октября 2017, 19:07В Пензе первой гостьей нового сезона «Концертника» стала «Бодарья»
13 октября 2017, 17:59Пензенца вытащили из такси и избили
13 октября 2017, 17:37Пензенских водителей проверят на соблюдение правил перевозки детей