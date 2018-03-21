Пензячку лишили родительских прав за похищение дочери

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21 марта 2018, 13:02Криминал
В Пензенской области поставили точку в деле о похищении маленькой девочки собственной матерью.
По данным следствия, ребенок проживал с отцом и бабушкой, мать ушла из семьи и не навещала девочку. Женщина вновь вышла замуж и вместе с новым супругом решила вернуть дочь. После похищения ее собирались увезти в другой регион на машине знакомого, за что ему купили ноутбук и домашний кинотеатр.
21 ноября новый муж, убедившись, что отец девочки ушел на работу, пришел к ним домой и представился почтальоном. Бабушка открыла дверь с ребенком на руках, он толкнул ее, брызнул из газового баллончика в лицо и выхватил ребенка. Помешать ему попытался сосед, но тщетно.
Мать с ребенком уехали, как и планировалось, в другую область, но следователи и полицейские быстро вычислили их местонахождение и вернули в Пензенскую область.
«Обвиняемые на протяжении всего периода следствия по решению суда находились под стражей. В настоящее время девочка проживает с отцом и бабушкой. Мать лишена в отношении нее родительских прав. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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