Пензячки завоевали «бронзу» чемпионата России по легкой атлетике

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29 июля 2019, 12:34Спорт
Пензенские спортсменки приняли участие в чемпионате России по легкой атлетике, который проходил в Чувашии.
Пензячки с результатом 45,76 секунды заняли третье место в эстафете 4х100 метров. В составе команды были: Кристина Хорошева, Дарья Трялина, Валерия Мурамская и Ангелина Стародубова.
В пресс-службе областного центра спортивной подготовки добавили, что по результатам соревнований эксперты выберут тех, кто отправится на Олимпийские игры в Токио, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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