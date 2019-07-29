29 июля 2019, 12:34Спорт

Пензячки завоевали «бронзу» чемпионата России по легкой атлетике

Пензенские спортсменки приняли участие в чемпионате России по легкой атлетике, который проходил в Чувашии.

Пензячки с результатом 45,76 секунды заняли третье место в эстафете 4х100 метров. В составе команды были: Кристина Хорошева, Дарья Трялина, Валерия Мурамская и Ангелина Стародубова.

В пресс-службе областного центра спортивной подготовки добавили, что по результатам соревнований эксперты выберут тех, кто отправится на Олимпийские игры в Токио, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спорт
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Источник фотографии: скриншот - https://shvsm-penza.ru/post/28627

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