Пензячки завоевали «бронзу» чемпионата России по легкой атлетике

Пензенские спортсменки приняли участие в чемпионате России по легкой атлетике, который проходил в Чувашии.

Пензячки с результатом 45,76 секунды заняли третье место в эстафете 4х100 метров. В составе команды были: Кристина Хорошева, Дарья Трялина, Валерия Мурамская и Ангелина Стародубова.

В пресс-службе областного центра спортивной подготовки добавили, что по результатам соревнований эксперты выберут тех, кто отправится на Олимпийские игры в Токио, пишет ИА «Пенза-Пресс».