Пензячки за день сдали более 35 литров крови

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12 марта 2018, 15:34Общество
В Пензенском областном клиническом центре крови прошла традиционная донорская акция «Леди-донор».
«Статистика показывает, что число женщин-доноров сравнимо с донорами-мужчинами, несмотря на то, что прекрасная половина считается «слабым» полом. Женщины – это матери, жены, дочери, и они острее чувствуют чужую боль и первыми приходят на помощь», - отметила главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова.
В преддверии 8 Марта женщинам, сдавшим кровь, дарили подарки с символикой донорства крови. За время проведения акции было заготовлено более 35 литров крови, сообщает пресс-центр регионального правительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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