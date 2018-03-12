Пензячки за день сдали более 35 литров крови

«Статистика показывает, что число женщин-доноров сравнимо с донорами-мужчинами, несмотря на то, что прекрасная половина считается «слабым» полом. Женщины – это матери, жены, дочери, и они острее чувствуют чужую боль и первыми приходят на помощь», - отметила главный врач Пензенского областного клинического центра крови Татьяна Крылова.

В преддверии 8 Марта женщинам, сдавшим кровь, дарили подарки с символикой донорства крови. За время проведения акции было заготовлено более 35 литров крови, сообщает пресс-центр регионального правительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».